Résultats L1 : le FC Nantes coule, Reims dans le Top 5, les scores !

Ce samedi soir, il y a eu de l’animation sur toutes les pelouses de Ligue 1… Et on peut tirer quelques enseignements de certaines rencontres de cette 28e journée. Le premier d’entre eux est que le FC Nantes n’y est plus dans la course à l’Europe. Logiquement battus dans leur derby par le SCO Angers (2-0, buts d’Antonin Bobichon et Romain Thomas), les hommes de Christian Gourcuff – qui tombent à la 12e place du classement – ont trop de lacunes dans le jeu pour espérer mieux.

Dijon et Metz, succès précieux

L’un des autres grands enseignements, c’est que le Toulouse FC est le paillasson de tout le monde en Ligue 1. Y compris du Dijon FCO, vainqueur 2-1 sur sa pelouse (buts de Mendyl et Aguerd contre une réalisation de Boisgard). Dans la course au maintien, Metz a arraché un succès précieux face à Nîmes (2-1) et est quasiment sauvé (34 pts). Opa Nguette a ouvert la marque rapidement (7e), Lucas Deaux a égalisé (49e) mais John Boye a donné la victoire aux Grenats (82e).

Reims grappille, Monaco perd

Du côté du Stade de Reims, on s’affiche clairement comme un prétendant à la Ligue Europa. S’ils ont souffert face à Brest, les Champenois se sont imposés 1-0 sur un but d’El Bilal Touré. Predrag Rajkovic a encore été précieux, sortant un penalty d’Alexandre Mendy (29e). Les Rémois ont fini à dix contre onze après l’exclusion de N’Clomande (68e) pour un second avertissement. Enfin, le derby de la Côte d’Azur a tourné en faveur de l’OGC Nice face à l’AS Monaco (2-1). Si Wissam Ben Yedder a mis le club princier sur la voie du succès, Kasper Dolberg lui a répondu. L’ASM a fini à dix après un tacle d’assassin de Jovetic, directement exclu (86e), et s’est finalement incliné sur la fin à cause du « baby face killer » danois (90e+3).