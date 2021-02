Résultats L1 : le FC Nantes et l'ASSE se réveillent, les scores à la pause

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Après avoir démarré très fort et mené 2-0 sur la pelouse du SCO Angers avec des réalisations de Moses Simon (4e) et d'Imran Louza (7e, sp.), le FC Nantes s'est mis en difficulté tout seul en concédant un penalty. Penalty d'abord raté par Sofiane Boufal mais donné à retirer et transformé par Thomas Mangani (33e). Le match reste ouvert (1-2).

Sur la pelouse du Stade Rennais, l'ASSE réalise également la bonne opération. Les hommes de Claude Puel mènent 1-0 grâce à Denis Bouanga, idéalement servi par Wahbi Khazri. Les Verts s'éloignent nettement de la zone dangereuse (virtuellement 15e avec 29 pts et 7 unités d'avance sur le barragiste nantais).

Dans le derby de l'Est, le FC Metz et le RC Strasbourg se rendent coup pour coup (1-1). Thomas Delaine a ouvert la marque pour les Grenats. Adrien Thomasson a signé la réponse des Alsaciens. Score nul et vierge dans le match Dijon – Nîmes, opposant les deux derniers du classement.