Résultats L1 : le FC Nantes et Rennes accrochés, Monaco rechute (mi-temps)

Le SC Amiens mène face à l’AS Monaco. Le FC Nantes et le Stade Rennais ne parviennent pas à battre Dijon et Brest.

A la pause, c’est plutôt animé sur les cinq rencontres de Ligue 1 de la soirée. Pour l’instant, il n’y a qu’au Roazhon Park qu’on ne voit pas de buts dans le derby breton entre le Stade Rennais et le Stade Brestois (0-0).

Deux équipes mènent 1-0 à la pause. C’est le cas du SC Amiens qui a profité d’une erreur du gardien monégasque Benjamin Lecomte pour ouvrir la marque par Serhou Guirassy. A Metz, les Lorrains ont pris les devants face aux Girondins de Bordeaux grâce à une reprise de volée sublime d’Ibrahima Niane (2e). Les Grenats, réduits à dix dès la 9e minute avec l’exclusion de Vincent Pajot, font depuis le dos rond.

Les Canaris souffrent à Gaston Gérard

De son côté, l’OGC Nice pensait avoir fait le plus dur face à Nîmes sur un très joli but d’Alexis Claude-Maurice mais Loïck Landre a égalisé pour les Crocos (1-1).

Mais le match à buts de la soirée se tient du côté de Gaston Gérard où Dijon et le FC Nantes se rendent coup pour coup (2-2). Par deux fois, grâce à Stephy Mavididi et Julio Tavarez, les locaux ont pris les devants mais Moses Simon et Mickaël Alphonse (contre son camp) ont ramené des Canaris dans le match. Les hommes de Christian Gourcuff souffrent quand même et ont perdu leur buteur nigérian sur blessure.