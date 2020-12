Résultats L1 : le FC Nantes sombre face à Strasbourg, l'ASSE accrochée (mi-temps)

A la Beaujoire, ça ne va pas fort pour le FC Nantes. Ce dimanche, les Canaris reçoivent le RC Strasbourg, avant-dernier de Ligue 1, et sont menés sur le score de 0-2 à la pause. Les Alsaciens ont ouvert la marque par Dimitri Liénard sur penalty (16e). Une penalty très sévère pour une main d'Andrei Girotto dans la surface. Le RCSA a doublé la mise sur corner par Habib Diallo (34e). Une action où Albon Lafont n'est pas exempt de tout reproche.

Au stade Raymond Kopa, le SCO Angers continue d'enfoncer le FC Lorient (1-0). Le but pour les locaux est signé Angelo Fulgini à la 10e minute.

Scores nuls et vierges entre Dijon et l'AS Saint-Etienne ainsi qu'entre les Girondins et Brest (0-0). En Bourgogne, les Verts peinent à se montrer dangereux. Du côté de Bordeaux, Mehdi Zerkane a trouvé le poteau de Gautier Larsonneur au cœur d'une mi-temps dominée par le club aquitain.