Résultats L1 : le MHSC sur le podium, le RC Lens et Nîmes se relancent

Ce dimanche à 15 heures, il y avait trois rencontres comptant pour la 11e journée de Ligue 1. Après une défaite, deux matches reportés pour cause de Covid-19 et un nul, le RC Lens a relancé la machine sur la pelouse de la lanterne rouge Dijon (1-0). Prêté par le PSG, Arnaud Kalimuendo a profité d'une énorme erreur du portier icaunais Anthony Racioppi pour marquer le seul but du match (22e).

Match fou à la Mosson

Vainqueur surprise (1-0) sur la pelouse du Stade de Reims (qui restait sur trois matches sans défaite), le Nîmes Olympique s'extirpe de la zone rouge et remonte à la 15e place (juste devant l'ASSE). Les Crocos s'imposent sur un penalty de Renaud Ripart.

Mais le match fou de l'après-midi s'est joué à la Mosson où le MHSC de Michel Der Zakarian a finalement dominé le RC Strasbourg (4-3). Si les Héraultais avaient pris les devants par Pedro Mendes (8e) et Andy Delort (13e), les Alsaciens sont revenus sur deux penaltys de quatre minutes transformés par Kenny Lala (22e) et Habib Diallo (26e). Delort s'est ensuite offert un doublé (31e) avant l'égalisation avant la pause de Ludovic Ajorque (45e). C'est finalement Gaëtan Laborde qui donnera la victoire à Montpellier sur une passe d'Andy Delort (68e). Le MHSC grimpe sur le podium, ex-aequo avec Monaco (20 pts) et à quatre unités du PSG, toujours leader.