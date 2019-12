Résultats L1 : le PSG et le FC Nantes devants, l’ASSE et le LOSC piétinent (mi-temps)

false

A l’issue d’un premier acte animé, le PSG, le FC Nantes, Dijon, Monaco, Montpellier, Strasbourg et Nice ont viré en tête à la pause.

Ce samedi soir, les 10 matches de Ligue 1 se jouent tous en même temps à l’occasion de la 19e journée. Au Parc des Princes, le PSG fait pour l’instant le métier face au SC Amiens (1-0). Archi-dominateurs, les Franciliens mènent grâce à l’intenable Kylian Mbappé (10e).

L’OM sauvé par la VAR, Nantes troisième provisoire

Les poursuivants piétinent. Au Vélodrome, l’OM est plutôt heureux de rentrer au vestiaire ex-aequo face au Nîmes Olympique (0-0), l’arbitre ayant refusé un penalty après usage de la VAR malgré une faute manifeste de Duje Caleta-Car non sanctionnée par François Letexier. Vainqueurs 3-0 en Coupe de la Ligue à Louis II, le LOSC ne parvient pas à reproduire son exploit de mardi soir. Les Dogues, qui avaient ouvert la marque par Victor Osimhen (13e), se sont faits retourner par l’AS Monaco (1-2). Buts inscrits par Gelson Martins (23e) et Keita Baldé (29e).

Le grand vainqueur du soir pour l’instant n’est autre que le FC Nantes, qui mène 1-0 contre le SCO Angers (but de Ludovic Blas sur une erreur de Ludovic Butelle. A Strasbourg, l’AS Saint-Etienne est menée (0-1) sur une réalisation de l’inévitable Ludovic Ajorque (22e). Score nul et vierge entre le Stade Rennais et les Girondins de Bordeaux (0-0).

L’OL rattrapé à Reims

A Delaune, l’OL – qui avait très bien démarré avec l’ouverture du score de Lucas Tousart (9e) – a été repris juste avant la pause sur un penalty de Mathieu Cafaro, consécutive à une faute de Kenny Tete à la limite de la surface de réparation (1-1).

Grâce à Malang Sarr (19e), Hichem Boudaoui (19e) et Pierre Lees-Melou (41e), Nice continue d’enfoncer le Toulouse FC (3-0). Montpellier mène 2-0 contre le Stade Brestois (buts de Gaëtan Laborde et Teji Savanier sur penalty). Enfin, le Dijon FCO mène face à Metz (2-1) malgré l’ouverture du score d’Habib Diallo (14e). Romain Amalfitano a égalisé d’une reprise de volée sublime (17e). Mama Baldé a inscrit le but du 2-1 (41e).