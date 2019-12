Résultats L1 : le PSG et l’OM en balade, le LOSC, le FC Nantes et l’ASSE sur une fausse note

false

Le PSG et l’OM poursuivent leur train d’enfer. Le Stade Rennais est troisième. Le LOSC, l’ASSE et le FC Nantes ont flanché. L’OL et Reims dos à dos.

Ce samedi soir, les 10 matches de Ligue 1 se jouent tous en même temps à l’occasion de la 19e journée. Au Parc des Princes, le PSG n’a pas tremblé face au SC Amiens (4-1). Archi-dominateurs, les Franciliens mènent grâce à l’intenable Kylian Mbappé (10e) avant que Neymar ne fasse le break (47e), que le Français s’offre un doublé (65e) et que l’inévitable Mauro Icardi (84e). Mendoza a sauvé l’honneur pour les Picards (70e).

Au Vélodrome, l’OM a mis une mi-temps avant de prendre le meilleur sur le Nîmes Olympique (3-1). Les Crocos ont cédé sur un CSC de Sofiane Alakouch (47e) avant que Dario Benedetto, en embuscade, ne double la mise (65e) et que Payet ne parachève le succès (82e). La réduction du score de Briançon dans le temps additionnel ne changera rien.

Le Stade Rennais troisième, le LOSC prend l’eau

Tombeurs des Girondins de Bordeaux (1-0, but de Mbaye Niang), le Stade Rennais prend la 3e place, en profitant du naufrage du LOSC à Monaco (1-5). Les Dogues menaient 1-0 grâce à Victor Osimhen mais se sont faits retourner sur des buts de Gelson Martins, Keita Baldé, Wissam Ben Yedder (doublé) et Kamil Glik.

Du côté de la Beaujoire, le FC Nantes a raté une belle occasion face au SCO Angers (1-2). Rapidement devant suite à un but de Ludovic Blas, les Canaris ont reculé avant de se faire logiquement égaliser sur une tête de Bobichon et de perdre sur un but d’El-Melali. A la Meinau, l’ASSE a fini l’année sur une défaite contre Strasbourg (1-2). Ludovic Ajorque et Adrien Thomasson ont marqué pour les Alsaciens, Ryad Boudebouz a réduit la marque sur penalty.

L’OL fait du surplace dans le ventre mou

Face au Stade de Reims, tombeur de gros de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais n’a pas perdu à Delaune mais les Gones ne repartent qu’avec un point (1-1). Auteurs d’une entame canon avec un but rapide de Lucas Tousart, les hommes de Rudi Garcia se sont faits reprendre sur un penalty obtenu et transformé par Mathieu Cafaro. Notons que Moussa Dembélé a raté un penalty (83e).

En bas de tableau, l’OGC Nice a démoli la lanterne rouge du Toulouse FC (3-0, buts de Sarr, Boudaoui, Lees-Melou). Montpellier a basculé en première moitié de classement avec sa facile victoire contre le Stade Brestois (4-0, doublé de Laborde, penalty de Savanier et but de Mollet). Enfin, le Dijon FCO et Metz se sont quittés dos à dos (2-2). Habib Diallo (14e). a ouvert la marque Romain Amalfitano a égalisé d’une reprise de volée sublime (17e). Mama Baldé a inscrit le but du 2-1 (41e) avant que les Lorrains, à dix après l’exclusion de Sunzu, ne s’arrachent pour égaliser par Maïga (90e+2).