Résultats L1 : le Stade Rennais ralenti, les Girondins gagnent, Nantes arrache le nul

Ce samedi soir, il y a eu pas mal de buts et de l’animation en Ligue 1. Si le derby entre le Stade Rennais et le Stade Brestois a accouché d’un score nul et vierge (0-0) au Roazhon Park, c’est le seul match où les spectateurs n’ont pas eu à célébrer un but.

Du côté du stade Gaston Gérard de Dijon, le FC Nantes a mis fin à une série de trois défaites de rang (3-3) et ramène quelques blessés (Traoré, Moustache, Simon). Stephy Mavididi a ouvert la marque pour les locaux (15e). Avant de se blesser, Moses Simon a égalisé (20e) avant que, quatre minutes plus tard, Julio Tavarez ne redonne l’avantage aux Bourguignons (24e). Les Canaris ont égalisé sur un corner détourné dans ses propres buts par Mickaël Alphonse (34e), sous la pression de Renaud Emond. En deuxième période, le match est tombé d’intensité mais le money-time s’est avéré complètement dingue avec un but de Mavididi (90e) et l’égalisation d’Andrei Girotto (90e+3) d’une tête lobbée du désespoir.

Bordeaux retourne Metz, Ben Yedder sauve Monaco

En déplacement à Metz, les Girondins de Bordeaux ont très mal commencé, concédant un but sublime d’Ibrahima Niane dès la 2e minute. Heureusement pour les hommes de Paulo Sousa, Vincent Pajot a vite été exclu (8e). Dès lors, le match a viré en attaque-défense et Toma Basic a finalement trompé Alexandre Oukidja (51e) avant le but libérateur signé Rémi Oudin (84e). Bordeaux met fin à la série d’invincibilité des Grenats (1-2).

Samedi soir, l’AS Monaco peut vraiment avoir le sourire après sa victoire au finish face au SC Amiens (1-2). Pourtant tout avait mal commencé pour le club princier, trompé par Serhou Guirassy après une mauvaise relance de son gardien Benjamin Lecomte (9e). Mais les hommes d’Albert Moreno ont réalisé un grand finish. Wissam Ben Yedder a d’abord égalisé d’un coup de canon (85e) avant le but de la délivrance signé Islam Slimani sur une passe de Cesc Fabregas (90e+3). Belle revanche pour les deux hommes.

Plus haut sur la Côte d’Azur, ce n’est pas la fête en revanche. En effet, l’OGC Nice a déraillé face à Nîmes (1-3) et fini à dix après l’exclusion d’Hichem Boudaoui (49e). Si les Aiglons avaient ouvert la marque sur un très joli but d’Alexis Claude-Maurice (6e), Loïck Landre a égalisé sur un corner de Yassine Benrahou (43e) avant de s’imposer sur une volée de Romain Philipotteaux (53e) et un dernier but signé Moussa Koné (90e+1).