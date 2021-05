Résultats Ligue 1 : le FC Nantes déroule, Lorient tient la cadence, les résultats

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 20 des salaires de la saison 2020-2021

Ce dimanche après-midi, il y avait quatre rencontres importantes pour le maintien à 15 heures. 18e au coup d'envoi, le FC Nantes a marqué les esprits en étrillant le Stade Brestois à Francis Le Blé (4-1). Les Canaris d'Antoine Kombouaré ont scoré par Moses Simon (15e), Ludovic Blas (27e), Imran Louza (56e) et Kalifa Coulibaly (62e, sp.). Romain Faivre a réduit la marque pour les locaux (83e).

Lorient garde le cap et rattrape Strasbourg

Nantes se détache du 19e Nîmes, accroché par le Stade de Reims aux Costières (2-2, buts de Mbuku et Flips pour les Champenois, de Ripart et Koné pour les locaux). En revanche, les Canaris n'en profitent pas pour recoller sur le FC Lorient, victorieux du SCO Angers (2-0, buts de Wissa sur penalty et de Lemoine). Quatre points séparent toujours le FCN des Merlus (17e).

Enfin, le FC Metz a déroulé sur la pelouse d'un Dijon FCO déjà relégué et démobilisé (5-1). Lamine Gueye, Pape Matar Sarr, Fouad Chafik (csc), Vagner et Bronn sont les buteurs grenats. Mama Baldé a sauvé l'honneur.