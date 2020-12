Résultats Ligue 1 : le FC Nantes se noie, l'ASSE prend un point, Ben Arfa porte les Girondins

En crise, le FC Nantes continue de sombrer. Déjà mis sous pression par les supporters avant le match, les Canaris ont explosé en vol dans leur stade de la Beaujoire désert face à un RC Strasbourg (19e au coup d'envoi) qui se relance de manière spectaculaire (4-0). Les Alsaciens ont ouvert le score sur une penalty très généreux accordé à Dimitri Liénard (16e) avant de doubler la mise par Habib Diallo sur une mauvaise relance d'Alban Lafont (34e).

Incapables de réagir et donnant l'impression de lâcher leur entraîneur Christian Gourcuff, les Nantais ont encaissé deux nouveaux buts. D'abord sur un penalty obtenu et transformé par Ludovic Ajorque (78e) puis sur une réalisation de Kévin Zohi (83e). Cela ne sent pas bon pour le technicien breton après cette défaite...

L'ASSE touche du bois à Dijon

De son côté, l'AS Saint-Etienne ne gagne toujours pas... Mais ne perd plus. Après avoir accroché le nul face au LOSC dimanche dernier (1-1), les Verts de Claude Puel ont ramené un point de leur déplacement sur la pelouse de la lanterne rouge du Dijon FCO (0-0). Les Stéphanois peuvent quand même avoir quelques regrets, Anthony Racciopi ayant détourné sur son poteau une occasion en or de Denis Bouanga. Le résultat n'arrange aucune des deux équipes.

L'une des bonnes opérations de l'après-midi est à mettre au crédit du SCO Angers, vainqueur 2-0 du FC Lorient et qui rebascule dans la première moitié du classement (7e avec 22 pts). Rapidement devant grâce à Angelo Fulgini (10e), les hommes de Stéphane Moulin auraient pu vivre une après-midi parfaite si Sofiane Boufal n'était pas sorti sur civière remplacé par Jimmy Cabot (54e). Pierrick Capelle a délivré les siens à la 90e+7.

Ben Arfa, héros de Bordeaux

Enfin, du côté du Matmut Atlantique, les Girondins de Bordeaux a eu toutes les peines du monde à forcer le verrou du Stade Brestois mais y est finalement parvenu à la 85e minute grâce à leur star Hatem Ben Arfa, auteur d'un petit numéro dans son couloir droit (1-0). Les Bordelais – qui avaient trouvé le poteau par Mehdi Zerkane en début de match – ont également été sauvé de l'ouverture du score de Paul Lasne par la VAR.

Tous les scores :

SCO Angers 2-0 FC Lorient

Dijon FCO 0-0 ASSE

FC Nantes 0-4 RC Strasbourg

Girondins 1–0 Stade Brestois