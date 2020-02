Résultats Ligue 1 : le LOSC tombe Rennes, Monaco se relance

true

Le LOSC enchaîne un second succès de rang et se rapproche du podium. L’AS Monaco se relance contre Angers.

Après avoir retourné le RC Strasbourg à la Meinau samedi soir (2-1), le LOSC a enchaîné un second succès de rang en venant à bout du Stade Rennais (1-0) ce mardi au Stade Pierre Mauroy. Un succès entériné très tôt grâce à une réalisation de Loïc Rémy (4e) qui permet aux Dogues de Christophe Galtier de faire le trou à la 4e place et de revenir à seulement trois points des Bretons.

Les Bretons déçoivent

Pour Rennes, c’est un revanche un gros coup d’arrêt. Malgré le turn-over impulsé par Julien Stéphan (Hunou, Lea Siliki et Gelin sur le banc par rapport au match précédant), les Rouge et Noir n’ont qui pas su faire fructifier leur succès dans le derby face à Nantes, manquant de justesse et finaleement assez peu dangereux dans le jeu.

Jovetic, le bon coup de Moreno

Dans l’autre rencontre du début de soirée, l’AS Monaco a renoué avec le succès en dominant le SCO Angers (1-0) au Stade Louis II. L’unique but de la partie est l’oeuvre de Stevan Jovetic, d’un coup de tête retourné vicieux (18e). Il fait un bien fou au club du Rocher qui rebascule provisoirement dans la première moitié du classement (9e).