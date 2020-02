true

Plusieurs matches de la 23e journée de Ligue 1 ont débuté depuis 19 heures. Voici les scores et les buteurs à la pause.

OL-Amiens : 0-0

Stade de Reims-OGC Nice : 0-0

Montpellier-Metz : 1-0 (Savanier, 13e)

Stade Brestois-Girondins de Bordeaux : 0-1 (Hwang, 10e)

Toulouse-Strasbourg : 0-0

Nîmes-Dijon : 2-0 (Benrahou, 4e, Roux, 44e)