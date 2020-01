Résultats Ligue 1 : Monaco battu, les Verts dans la douleur, tous les scores et les buteurs

false

Plusieurs matches de Ligue 1, à l’occasion de la 21e journée, avaient lieu ce soir. Voici les résultats des rencontres et les buteurs.

On jouait, ce soir et depuis 20 heures, sur différents terrains à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Voici les résultats des différentes rencontres et les buteurs.

Brest-Amiens : 2-1 (Mendy, 51e, Cardona, 83e, Guirassy, 58e s.p.)



Monaco-Strasbourg : 1-3 (Jovetic, 86e, Ajorque, 40e, Thomasson, 66e, Mitrovic, 74e)



Montpellier-Dijon : 2-1 (Mollet, 56e, Delort, 63e, Baldé, 76e)



Reims-Metz : 0-1 (Diallo, 3e)

Saint-Etienne-Nîmes : 2-1 (Khazri, 3e et 34e, Ferhat, 46e)