Résultats Ligue 1 : Nantes s'incline, Rennes cale, Strasbourg déroule, Bordeaux miraculé

A Montpellier, le FC Nantes avait l'occasion de rentrer dans le Top 5 de Ligue 1. Les Canaris ne l'ont pas saisi (défaite 2-0) victime d'un gros manque de réalisme face au but de Jonas Omlin durant leur temps fort... Et de la classe de Téji Savanier, une nouvelle omniprésent et décisif sur le but de Florent Mollet. Les protégés d'Antoine Kombouaré campent à la 10e place devant leurs adversaires du jour.

Rennes fait du surplace

En déplacement à Troyes, Rennes avait aussi une belle occasion de monter sur le podium mais les Bretons ne l'ont pas saisi (2-2). Si c'était plutôt bien parti pour les hommes de Bruno Genesio avait le but de Nayef Aguerd (9e), Adil Rami et Tristan Dingomé ont retourné le match en deux minutes entre la 38e et la 40e. Martin Terrier a finalement égalisé.

Sur une bonne dynamique malgré le coup d'arrêt à Rennes dimanche dernier, le RC Strasbourg de Julien Stéphan se place dans le haut du tableau en Ligue 1 (7e). Les Alsaciens ont balayé le FC Lorient à la Meinau (4-0) grâce à son duo Ludovic Ajorque – Habib Diallo. Adrien Thomasson a ajouté de l'ampleur au score.

Enfin, dans le match de la peur, Bordeaux a arraché un succès inespéré face à Reims (3-2). Menés de deux buts sur des réalisations d'Ekitike et Locko, les hommes de Vladimir Petkovic ont égalisé grâce à Yacine Adli (73e) et Jimmy Briand (78e)... Avant de s'imposer dans le money-time sur un penalty de Briand (90e+6).