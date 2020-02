Résultats Ligue 1 : SB29 3-2 ASSE ; Stade de Reims 1-0 Stade Rennais (terminé)

true

C’est l’Olympique de Marseille qui va être content… Quel que soit son résultat à Lille ce soir, le club phocéen est certain de conserver au moins six longueurs d’avance sur le 3e. Car le Stade Rennais, qui avait l’occasion de lui mettre la pression, s’est incliné à Reims cet après-midi (0-1, but de Touré sur pénalty à la 72e). Avec ce succès, les Champenois remontent à la 8e place.

Au stade Francis Le Blé, les spectateurs ont assisté à deux mi-temps très différentes. En première, le promu breton a mangé les Verts tout cru, inscrivant trois buts par Lasne (20e), Charbonnier (38e) et Cardona (43e). En seconde, les Stéphanois ont bien réagi, marquant deux fois, par Bouanga sur pénalty (54e) et Diony (69e). Mais en dépit d’une grosse pression, ils ne sont pas parvenus à égaliser.

#SB29ASSE 3-2 Terminé à Brest. Malgré une nette réaction en deuxième période, les Verts s'inclinent. pic.twitter.com/8WlAeuNB5o — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 16, 2020

Avec cette défaite, la quatrième d’affilée toutes compétitions confondues, voilà l’ASSE 16e, à deux points seulement du barragiste dijonnais. Les Brestois, eux, sont 13es avec sept longueurs d’avance sur la zone de relégation.