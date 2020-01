AS Monaco – ASSE (0-1) : les 3 héros stéphanois de la qualification

true

Ce si précieux Denis Bouanga…

Victime d’une fracture du 5e métatarse après le match face au PSG en décembre, le Gabonais a vraiment manqué à l’ASSE. De retour face à Nîmes où il avait fait une bonne entrée et marqué un but refusé par la VAR, Bouanga a confirmé qu’il était le « Monsieur plus » de l’attaque ligérienne. A la finition pour l’unique but du match.

Franck Honorat en mode fusée

Critiqué après sa prestation ratée contre Nîmes, l’ancien Clermontois s’est bien rattrapé, rappelant au passage ce pourquoi il avait tapé dans l’oeil des recruteurs foréziens. L’ailier droit de 23 ans va très vite en contre-attaque et la qualité de centre de l’ancien meilleur passeur de Ligue 2 est appréciable. Ce n’est pas Bouanga qui nous contredira.

William Saliba, porte-bonheur (mais pas que)

Cette saison, il y a vraiment une ASSE avec ou sans lui. Si friable défensivement quand le natif de Bondy n’est pas sur le terrain, la défense stéphanoise retrouve soudainement des couleurs et une vraie solidarité quand il est sur le pré. Tout sauf un hasard tant il respire la sérénité. Quel dommage qu’Arsenal l’a mis sous cellophane et impose des conditions aussi contraignantes aux Verts pour l’aligner après chaque pépin physique…