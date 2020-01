AS Monaco – ASSE (0-1) : Puel savoure la qualification et évoque le mercato

false

C’est un Claude Puel heureux qui s’est présenté face aux médias après la qualification de l’ASSE, obtenue hier soir en 8e de finale de la Coupe de France face à Monaco (1-0).

Un entraîneur des Verts qui a profité des micros pour asséner quelques vérités sur la suite de la saison. Et notamment au sujet du mercato.

« Je suis très heureux pour mes joueurs. On a fait le pari de relancer des joueurs. On a fini au courage ! Gabriel Silva est sorti à la mi-temps car il ressent une douleur sous l’orteil.Mais on a tout donné. On aurait pu se mettre à l’abri. Mais bon c’est une victoire d’équipe. Des joueurs n’avaient pas joué depuis deux mois. On a beaucoup couru et fini au courage. On voulait aussi donner du temps de jeu et faire tourner avant Metz. Hamouma m’a engueulé de pas le sortir mais je ne pouvais pas faire autrement. Aucune nouvelle du mercato. On risque de garder le groupe au complet. Je suis au fait de ce qui se passe à part une opportunité de dernière minute. Des joueurs en partance ont joué car il fallait de la fraîcheur dans l’équipe. »