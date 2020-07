ASSE : 4 jeunes ont eu droit aux félicitations contre Rumilly (4-1)

true

A leur avantage contre Rumilly, Maxence Rivera, Charles Abi, Aimen Moueffek et Lucas Gourna-Douath ont tous été mis en avant par Fatsah Amghar, le coach des adversaires de l’ASSE.

L’entraîneur de Rumilly-Vallières (N2), Fatsah Amghar, originaire de Saint-Chamond et ancien joueur des Algériens du Chambon, notamment, a mis en avant la bonne prestation des jeunes joueurs de l’ASSE après la défaite de son équipe à L’Etrat samedi dernier. « Maxence Rivera a montré beaucoup d’activité, beaucoup de percussion, a confié le technicien au site Poteaux Carrés. Il a aussi une qualité technique au-dessus de la moyenne. Il a apporté son envie, sa fraîcheur. J’ai bien aimé aussi Aïmen Moueffek, passeur décisif sur l’ouverture du score de Jean-Philippe Krasso. Je ne le connaissais pas mais je l’ai trouvé très présent, entreprenant, il a été un peu le métronome au milieu. Cela laisse augurer de bonnes choses le concernant. »

« Impressionné par Gourna-Douath »

Enfin, Amghar n’a pas tarit d’éloges sur deux autres espoirs stéphanois : Lucas Gourna-Douath et Charles Abi. « J’ai été impressionné par Lucas Gourna-Douath. Il n’a que 16 ans mais j’ai vu un joueur plein de maturité, alliant confiance et élégance. Charles Abi a également été très actif, il a fait de bons appels et a été souvent trouvé. Il a été présent dans la surface et a été efficace en marquant deux buts. Il a aussi ce rôle d’appui qui est intéressant, son jeu dos au but est précieux. » L’attaquant a inscrit le 4e but des Verts, après avoir provoqué un contre son camp sur le 3e.