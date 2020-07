ASSE : 4 joueurs ont marqué des points contre Rumilly (4-1)

true

Jean-Philippe Krasso, Aimen Moueffek, Maxence Rivera et Lucas Gourna-Douath ont été les trois satisfactions de l’ASSE, victorieuse de Rumilly lors de son premier match de préparation, cet après-midi.

L’ASSE disputait ce samedi son premier match de préparation face à Rumilly, promue en National 2. Un match que les Verts de Claude Puel ont logiquement remporté (4-1). 25 joueurs ont participé à la rencontre à laquelle Stéphane Ruffier, Miguel Trauco et Sergi Palencia n’ont pas été conviés. Tous trois ont regardé le match depuis le banc de touche, en civil.

Karamoko à la faute

Puel a aligné une équipe par mi-temps. C’est Jean-Philippe Krasso qui a ouvert le score sur un service du jeune Aimen Moueffek. Arrivé d’Epinal, l’attaquant, solide dans les duels, notamment aériens, a fait bonne impression. Une erreur de l’autre recrue stéphanoise de ce début d’été, Setigui Karamoko, arrivé de Béziers, a permis à Rumilly d’égaliser sur un penalty concédé par Mathieu Debuchy. Le jeune Maxence Rivera, sur un raid solitaire, a redonné l’avantage aux Verts en éliminant plusieurs joueurs avant de frapper en lucarne. Et en seconde mi-temps, l’ASSE a creusé l’écart avec un but d’un défenseur adverse contre son camp, puis un 4e but signé Charles Abi, servi par Denis Bouanga.

Moueffek et Gourna-Douath n’ont pas raté leurs débuts

Moueffek aura été le meilleur joueur sur le terrain. A 19 ans, le milieu formé au club, souvent blessé ces deux dernières saisons, a fait preuve d’un gros volume et de qualités techniques qui méritent certainement d’être revues. Pressing, orientation du jeu, transversales, le joueur a fait forte impression, tout comme Lucas Gourna-Douath qui l’a relayé à la mi-temps. Le milieu de 16 ans s’est promené aux côtés de Yann M’Vila, en étant beaucoup plus en vue que l’ancien rennais. Elancé, facile balle au pied, il a fait apprécier ses qualités de box to box. A revoir aussi, c’est sûr !