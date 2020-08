ASSE : 4 Verts ont marqué des points contre les Girondins (4-2)

true

A l’image de la recrue Adil Aouchiche, certains joueurs stéphanois se sont illustrés samedi lors de la victoire de l’ASSE face aux Girondins, à Geoffroy-Guichard.

Malgré leur défaite, les Verts avaient livré un bon match en finale de Coupe de France. Ils avaient bousculé le PSG, même à 10 contre 11 pendant une heure après l’expulsion de Loïc Perrin. Le désormais ancien capitaine des Verts n’était pas là une semaine plus tard pour recevoir Bordeaux, dans un Chaudron à huis clos, puisqu’il avait officialisé sa retraite la veille. Stéphane Ruffier, réintégré après sa mise à pied mais toujours placardisé par Claude Puel, était quant à lui en tribune avec Sergi Palencia, Mioguel Trauco et Bilal Benkhedim, autres « bannis » que le club souhaiterait voir partir.

Nordin, Aouchiche, Abi et Hamouma en évidence

L’attraction de la rencontre face aux Girondins n’était autre qu’Adil Aouchiche. Et pour ses débuts sous le maillot vert, l’an,cien partisien n’a pas déçu. Disponible, clairvoyant, altruiste, efficace, le « Titi » y est allé de son but, tout comme Arnaud Nordin avant lui, Charles Abi inscrivant ensuite un doublé en deuxième période, sur deux services d’un Romain Hamouma étincelant. Remportée avec la manière, malgré un penalty concédé par Wesley Fofana et la réduction du score girondine sur la dernière action, la rencontre a montré que l’ASSE était nettement en avance sur son adversaire, que ce soit physiquement ou dans son expression collective. Comme au Stade de France, les Verts ont envoyé du jeu. Et cette fois-ci, l’efficacité a été au rendez-vous avec quatre buts à la clé, comme face à Rumilly, Nice et Charleroi.

Prochain test vendredi face au Herta Berlin

A L’Etrat cette semaine, où un bizutage a suscité l’indignation, fin juillet, ce qui devrait coûter cher aux jeunes fautifs, les Verts affronteront le Herta Berlin vendredi à Geoffroy-Guichard (18h). Ils prendront ensuite la direction de la Bretagne, avec un stage à Dinard du 10 au 15 août, et deux derniers matches amicaux au programme le 12 et le 15 août contre Rennes et Angers. Le tout avant d’aller défier l’OM au Vélodrome, pour les trois coups de la L1 version 2020-21. Une échéance qui se rapproche à grands pas.