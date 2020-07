ASSE : accord en vue avec Arsenal pour que Saliba joue la finale contre le PSG !

true

Selon L’Equipe, l’ASSE pourrait finale compter sur la présence de William Saliba le 24 juillet pour la finale de Coupe de France contre le PSG !

L’affaire semblait entendue, mais d’après L’Equipe, un retournement de situation est train d’avoir lieu dans le dossier Saliba. Selon les informations du quotidien, l’ASSE et Arsenal seraient en passe de trouver un accord pour que le jeune défenseur puisse jouer un dernier match officiel avec les Verts, et non des moindres puisqu’il s’agit de la finale de Coupe de France, le 24 juillet contre le PSG.

L’ASSE renoncerait à un bonus de 2,5 M€

« Contre toute attente, les échanges entre les dirigeants des deux clubs ont pourtant repris ces dernières heures. Avec pour objectif de permettre au défenseur central (19 ans) de terminer son aventure avec les Verts par une affiche de prestige. Même si certains points restent encore à régler, ce dossier devrait se conclure positivement. Et la silhouette de Saliba devrait faire son retour sur les terrains d’entraînement de l’Étrat avant vendredi et la fermeture de la première fenêtre du mercato. »

Une superbe nouvelle pour Claude Puel, les Verts, et bien sûr Saliba, qui avait affiché sa grande déception depuis son arrivée à Londres ce week-end. « En contrepartie, Saint-Étienne devrait renoncer à un bonus de 2,5M€, prévu pour la dix-septième titularisation de Saliba cette saison », indique L’Equipe. Une 17e apparition qui sera justement cette finale de Coupe de France.