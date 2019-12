ASSE : bénéfice, trésor de guerre… L’état réel des finances est connu

true

Si Claude Puel a fermé la porte du Mercato d’hiver, expliquant que les caisses sont vides à l’ASSE, le club ne se porte pas si mal que ça pour autant.

Comme le rapporte « RMC Sport« , l’AS Saint-Etienne a présenté lundi soir ses résultats financiers à l’occasion de son assemblée générale. Il en ressort que les comptes des Verts sont encore positifs pour la 9e année consécutive.

Sur l’exercice 2018-2019, l’ASSE affiche une balance légèrement excédentaire (187 000€) et surtout un trésor de guerre qui s’affiche désormais à 12 M€ de capitaux propre. Des bons chiffres qui imposent cependant la prudence.

La billetterie, le vrai point noir des Verts

En effet, le club ligérien vit bien surtout grâce au poids de ses ventes de joueurs, qui ont permis d’engranger 18,9 M€ sur le dernier exercice (et beaucoup plus cette saison avec la vente record de William Saliba à Arsenal). Parmi les nœuds d’angoisse pour le club, la faible affluence de la billetterie et l’érosion de l’affluence du Chaudron. En effet, sur les 110 M€ du budget 2019-2020, seulement 6,2 M€ sont rapportés par les ventes de tickets de matches…