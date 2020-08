ASSE : Bernard Caiazzo confie ses craintes sur le Mercato

true

Bernard Caiazzo, le président du conseil de surveillance de l’ASSE, n’a pas caché que le Mercato était une source d’inquiétude.

Même s’il parle aussi en tant que dirigeant de l’ASSE, c’est surtout en tant que président du Syndicat Première Ligue que Bernard Caiazzo s’est confié dans les colonnes de France Info. L’occasion d’afficher ses inquiétudes sur la situation des clubs dans la saison qui démarre.

Pour le dirigeant stéphanois, en plus du problème du public dans les stades, la question du Mercato est centrale. Car selon lui la Ligue 1 sera moins valorisée du fait de s’être arrêtée plus tôt. « La saison 2020-2021 nous soucie énormément, elle est pleine d’incertitudes. On ne sait pas si on va pouvoir accueillir le public dans nos stades. On sait aussi que le mercato va être plus faible. Le mercato est pénalisé par le fait de nous avoir obligés d’arrêter nos championnats et de ne plus être exposés sur la place internationale. »

Dans ces conditions, Caiazzo regrette déjà que l’augmentation des droits télé attendue avec impatience soit une manne moins généreuse pour les clubs. « On nous parle de droits TV en augmentation de 50%, mais cette hausse a été déjà mangée par la situation actuelle et par le fait que les mercatos vont être inférieurs à ce qu’on pouvait imaginer », déclare Caiazzo.