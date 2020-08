ASSE : Bernard Caïazzo pourrait lâcher une de ses présidences !

true

Actuellement à la tête du syndicat Premier Ligue, Bernard Caïazzo (ASSE) a fait savoir qu’il était prêt à s’effacer en cas de fusion avec l’UCPF.

A la fois président du Conseil de Surveillance de l’ASSE et président du syndicat des clubs Première Ligue, Bernard Caïazzo pourrait prochainement laisser filer son second poste au niveau des instances.

En effet, alors qu’une élection à la présidence de Première Ligue est prévue le 30 août, celle-ci n’est pas assurée de se tenir. Dans le cadre de la refonte de la gouvernance du football français, ils sont en effet de plus en plus nombreux à souhaiter une fusion avec l’UCPF pour former un seul et même syndicat.

Dans « L’Equipe », Bernard Caïazzo lui-même s’y montre favorable : « Moi aussi je suis pour la fusion avec l’UCPF et j’espère qu’elle interviendra vite après l’élection du nouveau président de la Ligue le 10 septembre ».