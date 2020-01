ASSE : Bouanga dévoile ses meilleurs alliés dans le vestiaire

true

David Wantier ne connaît pas encore l’amplitude de sa tâche cet hiver à l’ASSE. Le Monsieur Mercato des Verts peut toutefois déjà se satisfaire d’un excellent coup réalisé cet été en ayant attiré Denis Bouanga. Très souvent cité à l’ASSE ces dernières années, le milieu offensif gabonais a enfin posé ses valises dans le Forez et n’y déçoit pas grand-monde.

Joueur le plus décisif des Verts, Bouanga rayonne sur le pré mais aussi dans le vestiaire, où sa joie de vivre est communicative. L’ancien Nîmois, qui veut s’inscrire à Saint-Étienne sur la durée, est l’un des hommes forts de l’équipe depuis l’arrivée de Claude Puel début octobre. En interne, il avoue des atomes crochus avec deux de ses coéquipiers…

Bouanga complice de Boudebouz et Youssouf

« Aujourd’hui, je ne me pose plus de questions. Je m’entends bien avec tout le monde, mais j’ai de vraies affinités avec Ryad Boudebouz et Zaydou Youssouf, a-t-il récemment révélé dans les colonnes de So Foot. Passer de Nîmes à Saint-Étienne, c’était l’occasion de voir si j’avais le niveau pour passer un cap. Il fallait que je me lâche un peu plus. C’est ce que me répétait Ghislain Printant, puis Claude Puel. »