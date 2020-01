ASSE : Bouanga en très bonne voie, les Verts respirent pour Boudebouz

true

Claude Puel en dira plus en conférence de presse vendredi à la mi-journée. Pour l’heure, les nouvelles ne sont plus si mauvaises concernant l’infirmerie de l’ASSE. Mercredi, on a ainsi appris que William Saliba et Denis Bouanga allaient mieux. L’ancien attaquant du Nîmes Olympique va effectivement beaucoup mieux. Macky Diong a confirmé ses progrès mercredi à l’entraînement, après avoir repris les exercices avec ballon.

La Gabonais, qui souffrait d’une petite fissure du cinquième métatarse, a participé à l’ensemble des ateliers avec Yann M’Vila dans de nombreux exercices de tirs devant la cage. Selon Le Progrès du jour, Bouanga pourrait faire son retour dans le groupe de l’ASSE en Coupe de France contre le Paris FC (samedi, 18h). Il ne devrait toutefois rejouer avec les Verts que pour la réception de Nîmes dans le Chaudron le 25 janvier prochain.

Seulement dix jours pour Boudebouz ?

L’autre bonne nouvelle provenant de l’Étrat concerne Ryad Boudebouz. Alors que son indisponibilité due à, une douleur au mollet était estimée à trois semaines dans un premier temps, le quotidien régional parle plutôt « d’une dizaine de jours. » On peu donc espérer revoir le milieu algérien sur pieds fin janvier-début février.