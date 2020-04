ASSE : Bouanga formule une épineuse requête pour la fin de saison

true

Pion essentiel de l’ASSE depuis son arrivée l’été dernier, Denis Bouanga (25 ans) redoute que la saison ne se termine qu’avec des matches à huis-clos.

La menace est réelle. Après l’allocution télévisée du président Emmanuel Macron lundi soir – suivie par 37 millions de Français – la saison pourrait ne pas aller à son terme. En effet, Mohamed Bouhafsi affirme que rien n’est gagné pour envisager une fin d’exercice dans les temps imaginée par les instances du football français.

« Les Présidents et les dirigeants attendent des informations officielles concernant la reprise des entraînements. Pour l’instant, on n’a pas le droit de se rassembler dans les clubs à plus de deux. Aujourd’hui, c’est très clair. À combien pourra-t-on se rassembler le 11 mai ? Pour l’instant, il n’y a pas d’information là-dessus. Ensuite, il faudra rajouter quatre semaines de préparation, a fait savoir le journaliste de RMC Sport. Ça voudrait dire qu’on se dirige vers une reprise fin juin voire début juillet. On sait que la L2 doit terminer le 18 et le 25 juillet pour la L1. Et terminer en une semaine du 25 au 3 août, donc on risque de ne pas avoir tous les matches, les 38 journées et on n’est pas prêt de revoir du football en France. »

« S’il vous plaît pas de huis-clos »

Sans doute conscient des difficultés actuelles et de la probabilité plus que grandissante de disputer des matches à huis-clos pout boucler la saison au plus vite, Denis Bouanga craint cette perspective à l’ASSE. « Reprendre la Ligue 1 sans notre public… S’il vous plaît pas de huis-clos », a prié le milieu offensif des Verts sur son compte Twitter. En début d’année 2020, Bouanga se rappelle qu’un chaudron vide n’avait pas souri aux hommes de Claude Puel devant le FC Nantes.