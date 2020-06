View this post on Instagram

💥 @bouanga_20 est le 𝙅𝙊𝙐𝙀𝙐𝙍 𝘿𝙀 𝙇𝘼 𝙎𝘼𝙄𝙎𝙊𝙉 😍 🥇 Et il a survolé l'élection comme la saison : ⚽️ 12 buts 🏆 9 trophées d'homme du match 👟 5 passes décisives … et 69% des suffrages !