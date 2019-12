ASSE : Boudebouz, une éclaircie dans la grisaille de Strasbourg

true

Si l’ASSE a perdu ses trois derniers matches de L1, Ryad Boudebouz a enfin ouvert son compteur personnel à la Meinau samedi contre le RC Strasbourg (1-2).

L’effet Claude Puel semble déjà loin à l’ASSE. Intraitable pour ses premiers matches à la tête des Verts, le Castrais a essuyé trois revers lors des trois dernières sorties en L1. Il s’agit de leur pire série dans l’élite depuis décembre 2017.

Pour ne rien arranger, l’ASSE a chuté au classement et ne pointe qu’à la 14e place de L1 à la trêve hivernale. C’est tout de même 10 places plus bas que l’an dernier à pareille époque. Avec 8 points de moins, le club forézien affiche même à la trêve son quatrième plus mauvais bilan depuis 16 ans…

Boudebouz ouvre enfin son compteur à l’ASSE

À la Meinau, où le RC Strasbourg s’est imposé hier (2-1), la seule éclaircie (avec Charles Abi) est peut-être venue de Ryad Boudebouz, buteur sur penalty. Celle-ci est à nuancer puisque le milieu offensif algérien a dû attendre son 18e match avec les Verts pour marquer son premier but ! Le voilà désormais impliqué sur 100 buts en Ligue 1 (46 buts, 54 passes) en 319 rencontres. Peut-être le début du renouveau en 2020 ?