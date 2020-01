ASSE : Boudebouz, une histoire forcée de bien finir avec les supporters ?

true

La méthode Claude Puel a fonctionné un temps à l’ASSE. Depuis sa prise de fonctions le 4 octobre, le technicien de 58 ans a su redynamiser un groupe en manque de repères et de confiance. Le meilleur exemple de cette embellie se nomme sans doute Wahbi Khazri, suivi par Ryad Boudebouz.

Dans le trou depuis son arrivée à l’ASSE au mercato, le milieu offensif algérien a retrouvé une partie de son jeu avec Puel. « Dans l’équipe, tout le monde est concerné. Le coach a relancé beaucoup de joueurs, relancé la concurrence et les cartes ont été redistribuées. Quand tout le monde se sent concerné et que personne ne sent sa place acquise, ça change beaucoup. J’espère que ça restera comme ça », a-t-il récemment rappelé au micro de RMC Sport.

« Ça s’est toujours bien terminé quand on m’a laissé du temps »

L’arrivée de Puel fait aussi dire à Boudebouz que son histoire avec l’ASSE ne peut pas s’arrêter aux critiques des supporters, pourtant récurrentes à son égard. « J’ai envie d’être encore plus décisif, ajoute-t-il. Je travaille et mes partenaires essaient de me mettre en confiance. Je sais que partout où je suis passé, ça s’est bien terminé quand on m’a laissé du temps. »