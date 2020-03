ASSE : Caiazzo a trouvé un moyen de régler les tensions Romeyer – Puel

true

Le président du conseil de surveillance de l’ASSE, Bernard Caiazzo, aurait trouvé un moyen de calmer le jeu entre Roland Romeyer et Claude Puel.

L’AS Saint-Etienne a démenti, via un communiqué, une menace de démission de Claude Puel en cas d’ingérence de Roland Romeyer dans son travail. Mais dans son édition du jour, Le Progrès confirme l’information de L’Equipe. Oui, il y a de vives tensions entre le manager des Verts et son président du directoire.

Mais le quotidien régional assure que l’autre président de l’ASSE, Bernard Caiazzo, aurait trouvé une solution : « Pour apaiser les tensions naissantes et grandissantes, Bernard Caiazzo a proposé la rédaction d’une « charte de fonctionnement » ces derniers jours qui délimite les fonctions de chacun. Et qui surtout laisse la direction opérationnelle à Puel et Thuilot, Romeyer se contentant d’intervenir si on le lui demande. En clair de rester à sa place, et rien qu’à sa place d’actionnaire, ce qu’il aurait fini par admettre ».

Le retrait de Romeyer était une condition sine qua non de Claude Puel mais aussi de Xavier Thuilot pour continuer leur mission de redressement des Verts. Fin de la polémique ?