ASSE : Caïazzo craint une plongée du Mercato d’été

Deux cents millions d’euros. Voici à combien le coût d’un report d’un an de l’Euro est estimé par les financiers. Ce chèque rondelet serait un manque à gagner immense mais pourrait permettre aux championnats nationaux d’en terminer avec leur saison. L’option envisagée par Aleksander Ceferin n’a que des soutiens en France, où les clubs engagés redoutent une récession en raison des conséquences économiques désastreuses du coronavirus.

« C’est une bonne solution, confirme dans L’Équipe Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance de l’ASSE et de Première Ligue. Si on ne finit pas les Championnats européens, un grand nombre de clubs, un peu partout en Europe, vont être sinistrés. Les effets financiers seraient énormes, avec un quart des recettes qui partiraient en fumée (voir pages 6-7). Même si on doit finir en juillet ou en août, on doit achever la saison. »

« Un plongée du mercato et une perte supplémentaire »

Le co-président de l’ASSE est en revanche moins confiant pour la bonne tenue du prochain mercato. « Pour la France, c’est 500 M€ de manque à gagner si on ne termine pas la saison. Cela entraînerait aussi une plongée du mercato et une perte supplémentaire, poursuit-il dans Le Parisien. Quitte à terminer en août ou en septembre, il est impossible d’imaginer ne pas finir la saison. C’est leur peau que risquent les clubs français. »