ASSE : Caïazzo demande de l’aide à l’Etat pour sauver les clubs

true

Déterminé à finir la saison 2019-2020 quel que soit le temps que ça prendra, Bernard Caïazzo a une nouvelle fois exprimé ses craintes pour l’avenir… Et à fortiori pour l’ASSE.

Plutôt loquace dans les médias ces derniers temps, Bernard Caïazzo s’est une nouvelle fois exprimé dans les colonnes du « Monde » pour tirer la sonnette d’alarme face à la situation économique des clubs de football. Pour la plupart en bonne santé avant la crise sanitaire du Covid-19, les clubs de l’élite vivent désormais avec un risque grandissant de faillite. De là à demander l’aide de l’Etat ? Un pas que le président du Conseil de Surveillance de l’ASSE a franchi.

Un avenir très incertain pour certains clubs

« Les gens confondent la richesse de Ronaldo ou de Neymar avec celle des clubs. Prenez une entreprise d’un autre secteur non essentiel, du divertissement ou du tourisme : l’arrêt de son activité est compensé par l’Etat. Pourquoi le football n’aurait-il pas le droit d’y avoir recours ? Cela signifierait qu’un club à l’actionnariat traditionnel, comme le nôtre, serait pénalisé et que les clubs ne pourraient plus être possédés que par des milliardaires », a-t-il déploré.

Inquiet des futures retombées économiques et de la possibilité d’une fin de saison à huis clos (comme c’est actuellement envisagé en Allemagne), Bernard Caïazzo redoute surtout l’après-Covid-19 : « Les voyants étaient tous au vert il y a quelques mois – ventes de joueurs, développement marketing, droits télévisés – et sont passés au rouge. Notre mercato dépend de la situation économique de nos voisins : s’ils reprennent, ils pourront maintenir les prix d’achat de joueurs à un bon niveau, sinon… Le tissu économique français subit la crise de plein fouet, ce qui aura des répercussions sur nos revenus marketing, estimés en baisse de 20 % ».