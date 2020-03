ASSE : Caïazzo émet un gros doute sur le Mercato d’été

true

Le co-président de l’ASSE Bernard Caïazzo ne masque désormais plus ses doutes concernant la tenue du prochain marché des transferts estival.

Tous les clubs de Ligue 1 veulent voir la saison se terminer. En pleine crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, les présidents semblent tirer dans la même sens afin de protéger leurs intérêts financiers. Pour l’heure, une partie de ces mêmes clubs a décidé de procéder au chômage partiel en leur sein afin de freiner l’impact de la disette sportive sur leurs finances.

L’ASSE ne fait pas (encore) partie d’une catégorie de formations comme l’OL, le SC Amiens, le MHSC ou encore l’OM. Bernard Caïazzo semble bien plus inquiet par la perspective d’une saison blanche et d’un mercato estival dont les dates d’ouverture et de fermeture seraient rognées.

C’est l’aboutissement de la 👨‍🎓 #FormationASSE ! 7️⃣ joueurs nés après 2000 ont évolué en @Ligue1Conforama cette saison 👇https://t.co/WIrL4Oiicj — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 21, 2020

« La date d’ouverture du mercato estival est traditionnellement située entre le 10 juin et le 1er juillet suivant les pays, qui n’ont pas tous arrêté leur choix. Or, il paraît de plus en plus certain que la Ligue 1, interrompue comme les autres championnats européens majeurs, ne sera pas arrivée à son terme à ces dates. Il faut absolument harmoniser tous les calendriers à l’échelle européenne », fait savoir le co-président de l’ASSE dans les colonnes du quotidien suisse Le Matin.