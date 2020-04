ASSE : Caiazzo et Romeyer moqués par un confrère pour leur gestion imprudente

true

Un collègue de Ligue 1 a attaqué le duo de présidents de l’ASSE, Bernard Caiazzo et Roland Romeyer, pour leur mauvaise gestion financière.

Depuis le début de la crise sanitaire, le football français est incapable d’afficher une unité, même de façade. Il est donc normal de voir des commentaires négatifs fleurir dans la presse, de façon anonyme, bien évidemment. C’est arrivé ce samedi dans Libération, un président de club se moquant de la gestion de Bernard Caiazzo et Roland Romeyer à l’ASSE.

« (Les dirigeants stéphanois) n’étaient pas obligés non plus de dépenser par avance la manne des droits télés à venir. Les événements accélèrent un processus qui aurait pu les rattraper sans ça. Avec ou sans crise, la sélection naturelle fait partie du foot. »

Le quotidien précise qu’il s’agit du dirigeant d’un club évoluant dans la même catégorie que « Sainté », en termes de « budget, assise et qualité de l’effectif ». Si on pourra regretter l’absence de solidarité en Ligue 1 en ces temps troublés, on ne pourra en revanche donner tort à ce dirigeant anonyme…