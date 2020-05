ASSE – Mercato : Caïazzo laisse Romeyer se dépatouiller avec Puel et Thuilot

true

Le président du conseil de surveillance de l’ASSE Bernard Caïazzo admet que l’arrivée de Claude Puel en octobre 2019 lui a fait prendre ses distances avec le secteur sportif.

Bernard Caïazzo est sans doute le président de club de L1 le plus loquace depuis le début de la crise sanitaire. Hormis Jean-Michel Aulas, hors-concours, le président du conseil de surveillance de l’ASSE passe une bonne partie de son temps à donner son avis sur les sujets qui concernent le championnat.

Dans des termes plus en rapport avec le club ligérien, Caïazzo a aussi admis que l’arrivée de Claude Puel en remplacement de Ghislain Printant en octobre 2019 lui a fait prendre du recul afin d’éviter une certaine cacophonie en haut lieu.

« J’ai pris la décision de ne jamais intervenir sur le sujet ASSE »

« Depuis l’arrivée de Claude Puel et de Xavier Thuilot, j’ai pris la décision de prendre encore plus de hauteur et de ne jamais intervenir sur le sujet ASSE, assure l’homme fort des Verts dans Le Progrès. Avec Roland ils sont trois, c’est bien suffisant, il faut éviter la cacophonie. Je fais confiance au directoire. Ma passion pour le football et mes responsabilités au sein du syndicat Première Ligue me conduisent à être l’un des meneurs de la bataille au plan national. »

Setigui Karamoko ( Béziers) , défenseur central , devrait s’engager avec l’ASSE ! Jeune joueur avec un gros potentiel susceptible d’intégrer l’équipe de Claude Puel, à terme. Dans les clous du nouveau projet Vert. — Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) May 5, 2020

