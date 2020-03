ASSE : Caïazzo se frotte déjà les mains d’un report de l’Euro

true

Deux cents millions d’euros. Voici à combien le coût d’un report d’un an de l’Euro est estimé par les financiers se basant sur les location des stades, les réservations hôtelières déjà payées, etc. Ce chèque rondelet serait un manque à gagner énorme mais pourrait permettre aux championnats nationaux d’en terminer avec leur saison. L’option a priori envisagée par Aleksander Ceferin n’a que des soutiens en France, où les clubs engagés redoutent une récession en raison des conséquences économiques désastreuses dues au coronavirus.

« C’est une bonne solution, confirme dans L’Équipe Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance de l’ASSE et de Première Ligue. Si on ne finit pas les Championnats européens, un grand nombre de clubs, un peu partout en Europe, vont être sinistrés. Les effets financiers seraient énormes, avec un quart des recettes qui partiraient en fumée (voir pages 6-7). Même si on doit finir en juillet ou en août, on doit achever la saison. »

#ÚLTIMAHORA 🚨 🏆 La Eurocopa se jugaría en 2021 🤝 El acuerdo se confirmaría en la cumbre que la UEFA debe celebrar este martes y en el que el Barça participará por vídeoconferencia https://t.co/EiKskjKhWS — Diario SPORT (@sport) March 16, 2020

Noël Le Graët estime qu’au-delà même de la France, il est probable que la majorité soit favorable à un report de l’Euro s’il est décidé. « Pour l’instant, on écoute l’État et on montre l’exemple. Le football ne doit pas faire des déclarations contradictoires devant toute la France. De toute façon, c’est le comité exécutif de la Fédération qui donnera ses conclusions, dans tous les cas de figure », conclut le président de la FFF.