ASSE : Caïazzo se frotte les mains devant les versement des droits TV

Le co-président de l’ASSE Bernard Caïazzo se frotte les mains à l’idée que Canal+ et beIN SPORTS aient enfin décidé de verser une partie de leurs droits télé sur la saison en cours.

Les clubs de Ligue 1 y voient plus clair. Vendredi, un accord a été trouvé entre la LFP et les diffuseurs du championnat de France pour les droits télé de la saison en cours. Ainsi, Canal+ doit régler autour de 37 millions d’euros au lieu de 43 millions.

« Ce n’est pas au prorata des matches joués, mais un montant forfaitaire, a détaillé Maxime Saada. Et on va continuer de discuter de la suite avec la délégation et la Ligue, en fonction des conditions de reprise et de l’impact pour nous. » BeIN SPORTS a aussi trouvé un accord, inférieur au montant correspondant aux matches joués et non payés : le diffuseur d’origine qatarienne va verser environ 10 millions d’euros (contre 15 millions). La prochaine traite, d’un total de 140 millions d’euros (entre Canal+ et beIN Sports), est normalement prévue le 5 juin. En attendant, la LFP « prévoit une reprise des Championnats à la mi-juin sous réserve de connaître les modalités de déconfinement, qui seront présentées par le gouvernement dans les prochains jours. »

« Les diffuseurs ont tout intérêt que le foot français se porte bien »

Toutes ces nouvelles ont rendu le sourire à Bernard Caïazzo, soulagé du côté de l’ASSE. « La Ligue et ses diffuseurs Canal+ et beIN Sports ont annoncé un accord pour le versement des droits TV des matches de L1 et de L2 déjà disputés, qu’ils refusaient de payer jusque-là. C’est très bien. J’étais persuadé qu’on allait le trouver, se réjouit le co-président de l’ASSE sur le site de l’AFP. Canal+ a tout intérêt que le foot français se porte bien, et beIN aussi. Cet accord démontre que de bonnes choses peuvent arriver quand tout le monde tire dans le bon sens. »