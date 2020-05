ASSE : Caiazzo taclé à la gorge par ses propres supporters

true

Le président du conseil de surveillance de l’ASSE s’est exprimé ce matin sur France Inter, ce qui a occasionné des sarcasmes d’un site de supporters.

Le site Poteaux Carrés n’a pas son clavier dans sa poche. Surtout quand il s’agit de Bernard Caiazzo. Depuis le début de la crise sanitaire, le président du conseil de surveillance de l’ASSE est dans le collimateur du site pour sa propension à répéter la même chose à longueur d’intervention radio. Comme ce dimanche sur France Inter, où il a expliqué :

« En nous levant le matin, nous n’avons aucune recette, nous n’avons que des charges. Ce sera vrai demain, et ça va durer de longs mois, au moins jusqu’en août. On est dans la situation d’un père de famille qui a 2.000 euros, une famille à nourrir, qui n’a plus de job, et qui ne sait pas quand il en retrouvera. »

#ASSE Caïazzo n’arrête pas l’éco : Nanard est passé ce matin à l’antenne de France Inter lors de l’émission « On n’arrête pas l’éco. » Trahi par sa mauvaise liaison téléphonique, il n’a pas pu aller au bout…https://t.co/Ry2Df7zmyU — Poteaux Carrés en deuil 😢 (@poteauxcarres) May 2, 2020

Poteaux Carrés a qualifié cette intervention de psittacisme. Selon le dictionnaire, le psittacisme est « une répétition mécanique (comme par un perroquet) de phrases que la personne qui les dit ne comprend pas ». Un tacle en bonne et due forme pour Bernard Caiazzo !