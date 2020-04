ASSE : Caiazzo veut changer les règles financières du football !

true

Le président du directoire de l’ASSE, Bernard Caiazzo, estime qu’il faut que le football change ses règles au niveau financière après la crise sanitaire.

Lorsque Bernard Caiazzo est arrivé à l’AS Saint-Etienne en 2004, la situation financière était critique. Avec Roland Romeyer, les deux dirigeants ont mis en place un salary cap ayant permis de remettre les Verts à flot. Depuis quelques années, celui-ci a sauté. Mais le président du directoire stéphanois a expliqué au Monde que cette solution pourrait permettre de relancer le football après la crise…

« La FIFA et l’UEFA envisagent des solutions pour les clubs. Mais ce n’est pas un fonds de plusieurs milliards d’euros qui suffira à sauver l’ensemble du football : les règlements doivent changer. On va tous devoir penser différemment. Pourquoi ne pas fixer un plafond salarial, dont on pourrait exclure trois ou quatre joueurs ? Il y a un certain nombre de régulations que l’on retrouve dans le sport américain dont on pourrait s’inspirer. Il y a aussi des questions plus fondamentales à se poser. »

🌊 Quand la Marée Verte déferle sur le @StadeFrance… En 2020 comme en 2013 ? Remplissez le stade pour la Finale #ASSE 🆚 #Covid_19 👉https://t.co/hopaqTmbE5 💚 pic.twitter.com/nwQXnQ2v9X — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 6, 2020

« Le but du football, c’est de donner du bonheur aux gens. On doit vivre avec son temps, mais tout ce business est de trop. Trop de visions purement capitalistiques, de profits, de plus-values ! Il y a des clubs en milieu de tableau qui n’ont qu’une idée en tête : gagner de l’argent par le mercato. Ce n’est pas cela, le sport ! »