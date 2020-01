ASSE : ce constat alarmiste d’un dirigeant sur les rapports avec les ultras

true

Ce soir, l’AS Saint-Etienne accueille le Nîmes Olympique dans un Chaudron où les supporters pourront reprendre place après le huis clos contre Nantes. Mais la crainte de nouveaux débordements est bien réelle. Et ce ne sont pas les déclarations du directeur général stéphanois, Xavier Thuilot, dans L’Equipe du jour qui vont rassurer à ce niveau…

« Depuis un mois, les échanges ont été quasi-quotidiens avec les ultras mais, selon Thuilot, la relation serait parasitée, « avec l’émergence de tout un tac d’acteurs, les « y a qu’à, faut qu’on », des élus, des politiques, la Ligue aussi, des instances de supporters, les ministères… »

« Souvent des acteurs lointains et invisibles qui ont complexifié notre travail, qui l’ont subtilisé. Tout le monde donne son avis, met son grain de sel, mais quand il y a un problème au stade, c’est le club qui prend. Or, il doit être le seul à avoir la main et ne pas être entouré de spectres qui nous disent comment on doit faire notre travail. »



Pour rappel, l’ASSE est sous le coup d’un sursis concernant un autre huis clos total. Ce qui signifie que le moindre débordement constaté ce soir en marque de la réception de Nîmes pourrait entraîner la fermeture des quatre tribunes pour la réception contre… l’OM !