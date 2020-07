ASSE : ce serait déjà le deuxième avertissement pour Stéphane Ruffier

true

D’après une source proche de l’affaire, le gardien des Verts, qui va être réintégré aux entraînements, en est à son deuxième avertissement en peu de temps.

Comme relaté hier sur notre site, Stéphane Ruffier réintégrera jeudi l’effectif professionnel de l’AS Saint-Etienne. La réunion entre le gardien et son directeur général, Xavier Thuilot, hier lundi n’a pas débouché sur le licenciement pour faute grave attendu. Le Basque a écopé d’un blâme et de six jours de retenue de salaire pour avoir refusé de participer à une opposition et pour être arrivé en retard à une séance d’entraînement.

D’après une source proche de l’affaire citée par Le Progrès, ce ne serait pas le premier avertissement infligé par l’ASSE à Ruffier depuis deux mois : « Cette sanction n’est pas particulièrement lourde, d’autant plus que son comportement lui avait déjà valu de recevoir un avertissement à la reprise de l’entraînement, à la suite de la longue période de confinement ».

Le quotidien régional se demande comment le club va pouvoir réintégrer son ancien gardien titulaire, sachant que Claude Puel ne veut plus de lui et que ses relations avec le nouveau n°1, Jessy Moulin, sont glaciales…