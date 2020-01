ASSE : ce Vert qui a hâte d’en découdre avec le PSG

true

Habituelle doublure de Stéphane Ruffier, le gardien de l’ASSE Jessy Moulin sera titulaire demain soir au Parc des Princes pour le quart de finale de la Coupe de la Ligue. Et il est impatient.

Après avoir pris 0-4 à Geoffroy-Guichard pour l’avant-dernier match de l’année en L1, les Stéphanois ne se font pas beaucoup d’illusions à l’heure de recroiser le jouet des Qataris, cette fois en quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Une affiche rendue déséquilibrée par le dopage financier à Paris et qui, en plus, verra Neymar et Mbappé titularisés.

Du coup, l’enthousiasme n’est pas spécialement de mise à l’ASSE… sauf pour Jessy Moulin ! En effet, le gardien va être titularisé car Stéphane Ruffier va rester au repos. Et celui que l’on surnomme Looping n’a pas caché sa joie en conférence de presse !

« Le coach m’a dit que j’allais jouer une coupe, j’essaie d’être présent pour l’équipe comme j’essaie de le faire depuis le début. J’ai hâte de jouer contre le PSG en Coupe de la Ligue, on sait que ça sera des très grands joueurs, c’est intéressant d’être sur le terrain contre eux. Il faudra se forcer à jouer et le faire correctement contre le PSG, ils ont beaucoup de joueurs de très grand talent. C’est un match couperet, avec une élimination à la sortie si on perd. »