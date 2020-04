ASSE : Christophe Dugarry cartonne Yann M’Vila… pour ses excuses !

true

Christophe Dugarry n’a pas compris que Yann M’Vila revienne sur ses critiques alors que le milieu de terrain de l’ASSE s’était comporté en patron.

Yann M’Vila s’est trouvé au cœur d’une polémique quand, dans la nuit de samedi à dimanche, il a discuté avec son ami Chris Mavinga sur Instagram. De Claude Puel qui n’a pas la bonne approche avec ses joueurs aux dirigeants de l’ASSE qui disent tout et son contraire, le milieu de terrain s’est clairement mis à la faute.

Ce qui l’a contraint à un rétropédalage sous la forme d’un communiqué sur le site officiel du club. Et ça, ça a mis hors de lui Christophe Dugarry… « J’ai lu les propos de M’Vila, et je l’ai trouvé un peu dur. Mais moi, ce que je regrette, c’est qu’il retire ses propos. Il fait marche arrière, mais il faut assumer ce que tu as dit. Aujourd’hui, c’est un garçon qui a 29 ans, qui a une certaine expérience, qui est un des tauliers de cette équipe. »

« Puel est comme il est, c'est aux joueurs de s'adapter. Moi ce que je regrette, c'est que M'Vila retire ses propos. Il faut les assumer. » Duga et Manu Petit n'ont pas aimé le rétropédalage de Yann M'Vila après ses propos contre son entraîneur Claude Puel.

« J’ai l’impression qu’il s’est mis en situation de leader dans cette équipe pour essayer de faire passer un message et éventuellement de trouver une solution, de faire changer les choses. Et là, machine arrière, il nous explique que Claude Puel est extraordinaire, que tout va bien. Je n’ai pas trop aimé qu’il n’assume pas ses propos. Après, Puel, on le connaît. Les joueurs doivent s’adapter à lui, ce n’est pas lui qui changera… »