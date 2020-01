ASSE : Claude Puel a des doutes sur l’investissement des joueurs de L1

true

Claude Puel s’est longuement livré dans France Football. Dans les colonnes de FF, l’entraîneur de l’ASSE a notamment évoqué son projet au mercato et son rêve de qualifier les Verts en Ligue des champions d’ici à cinq ans. Après avoir aussi expliqué les incohérences du recrutement et de la formation à la française, le Castrais a taclé le niveau d’investissement des joueurs de Ligue 1 en comparaison de ceux de Premier League.

« En Angleterre, il n’y a aucun problème de motivation »

« Si les matches sont aussi intenses en Premier League, c’est d’abord parce que les entraînements sont très courts, très rythmés, avec un investissement total et une concentration de chaque instant de la part des joueurs. Tout le monde est “focus”, hyper professionnel et il n’y a jamais aucun laisser-aller, aucun problème de motivation, a-t-il analysé chez nos confrères. Mais ce n’est pas le seul frein. Il y a là-bas une qualité de terrain magnifique, même en Troisième Division, et pourtant, il pleut tous les jours, il fait froid l’hiver et on joue tous les trois jours. Nous, on voudrait vendre la L1 et augmenter les droits, mais on n’exige même pas des pelouses parfaites, susceptibles de favoriser le spectacle ! Depuis mon arrivée à Saint-Étienne, on a joué au moins sur cinq ou six surfaces indignes de la Première Division ! »

L’arbitrage hache trop le jeu en L1

Le coach de l’ASSE s’est aussi laissé aller à un petit tacle sur l’arbitrage, pas toujours bien coordonné en France depuis l’introduction de la VAR. « Et puis, il y a l’arbitrage. En Angleterre, on déteste les tricheurs et les simulateurs, donc ça joue davantage, a ajouté Puel. Ici, les matches sont constamment hachés pour un oui ou pour un non. Ça devient vraiment pénible. Et je ne parle même pas du VAR, où il faut quatre minutes pour savoir s’il y a but ou pas, hors-jeu ou pas… Comment voulez-vous proposer la même intensité, le même rythme? »