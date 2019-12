ASSE : Claude Puel a égalé la série noire de Julien Sablé

true

L’ASSE a terminé l’année 2019 par une série de trois défaites consécutives en L1. Cela ne lui était plus arrivé depuis le bref règne de Julien Sablé à l’automne 2017.

Après avoir démarré son aventure stéphanoise pied au plancher, entre une victoire dans le derby (1-0) et une remontée fulgurante au classement (de la dernière à la 4e place), Claude Puel a vu les résultats faiblir. Pour ne pas dire plonger. Ses Verts ont ainsi perdu 4 de leurs 5 derniers matches de L1. Les voilà aujourd’hui 14es…

Ils viennent de s’incliner à Reims (1-3), contre le PSG dans le Chaudron (0-4) et à Strasbourg (1-2) samedi soir. Une série de trois défaites qui, selon Opta, ne lui était plus arrivé depuis décembre 2017. A l’époque, les Verts en avaient pris trois à Marseille, quatre à domicile contre Monaco et deux à Guingamp. Comme aujourd’hui !

C’est Julien Sablé qui était alors sur le banc de l’ASSE. Une heure avant le match contre l’EAG, les dirigeants avaient décidé que son adjoint Jean-Louis Gasset serait le numéro un jusqu’à la fin de la saison. Pour la réussite que l’on sait. Pareille mésaventure ne devrait pas arriver à Claude Puel mais souhaitons-lui la même réussite que le coach à casquette.