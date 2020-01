ASSE : Claude Puel a un très solide argument dans la course à l’Europe

true

L’ASSE a remis la marche avant. Décevants depuis un mois, les Verts se sont imposés à domicile devant le Nîmes Olympique grâce à un doublé de Wahbi Khazri (2-1). Déjà buteur samedi dernier au Paris FC (3-2, en 16es de finale de la Coupe de France), le Tunisien a donc remis ça hier, permettant aux Verts de stopper leur série de quatre revers de rang en L1.

« J’ai regardé le classement vite fait, confiait-il avant de quitter le Chaudron. On n’est pas si loin. On a une belle équipe, un bel effectif, on récupère de super joueurs, il n’y a qu’à voir notre banc (Bouanga, Gabriel Silva, Hamouma, M’vila, Saliba). On sait d’où on vient et où on veut aller. Ce groupe ne triche pas et si tout le monde tire dans le même sens, on ira très haut. Mais il faut mettre des actes sur ces paroles. »

Khazri a retrouvé ses standards à l’ASSE

Pour cela, il faudra être concentré de bout en bout pendant toute la durée d’un match. Hier, ce ne fut pas le cas. « Après une superbe entame, on a baissé de pied et on a laissé les Nîmois revenir dans le match », a ainsi pesté l’attaquant de l’ASSE. Ses statistiques en 2020, davantage dans ses standards (3 buts et 2 passes décisives en 5 matches), pourraient être bien utiles pour gommer de telles carences collectives.