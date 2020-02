ASSE : Claude Puel détaille ce qui attend les Verts contre Epinal

true

Dernier quart de finale de la Coupe de France, Epinal-ASSE se jouera demain soir au stade Marcel-Picot de Nancy. L’enceinte lorraine devrait faire le plein pour soutenir les joueurs amateurs, tombeurs de Lille au tour précédent. L’entraîneur stéphanois, Claude Puel, sait déjà à quoi s’attendre…

« Il n’y a pas d’abattement mais l’envie de rebondir. On peut aussi parler de manque de réussite. On joue deux matchs décisifs cette semaine. Ça ne va pas faire avancer les choses de ressasser les blessures. Je regarde devant sans penser aux blessures. Il faut dire aussi que, suite aux blessures, on a beaucoup fait appel à certains. Et on joue beaucoup.

La Coupe de France est toujours un objectif. Épinal fait un beau parcours en éliminant Sochaux et Lille, ils ont surpris tout le monde. Les matchs de coupe restent des matchs très disputés. Ils auront un stade acquis à leur cause. Ils vont faire le plein, ce sera la fête. Après, ce sera un match différent de Monaco, avec plus d’ambiance (sourire). Monaco avait dominé le match, là ce sera différent. On ne va pas parler au conditionnel à envisager les conséquences d’une victoire ou d’une défaite. On va d’abord jouer cette rencontre. »