ASSE : Claude Puel explique les vrais freins du Mercato

Claude Puel souligne la situation délicate de l’ASSE vis-à-vis du prochain mercato hivernal, au cours duquel les Verts font surtout chercher à dégraisser.

Claude Puel ne serait pas contre une opportunité au mercato hivernal. Comme tout bon entraîneur qui se respecte, le coach de l’ASSE sait aussi que ses envies de recrutement sont liées à l’état des finances de son club. Celles-ci ne sont pas mauvaises, non, mais elles ne l’incitent pas à délier les cordons de la bourse en janvier.

« Chaque club est différent. Leicester a des moyens, même si ce ne sont pas ceux des plus gros, analyse Puel dans le Dauphiné Libéré ce dimanche. Ici, à Saint-Étienne, on est dans un autre projet avec un effectif en état, des contrats à honorer et très peu de possibilités de dégager de marge financière pour faire évoluer l’équipe… Les projets sont différents. »

« Il est difficile de situer l’ASSE »

L’entraîneur de l’ASSE, même s’il est sceptique, sait aussi que tout peut arriver en temps de transferts. « Il faut être conscient de la situation et nous nous adapterons. C’est un autre contexte, avec un départ très difficile, a-t-il poursuivi dans le quotidien régional. Des choses ont été faites, mais il est difficile de situer l’ASSE. Dans notre parcours, on n’a pas eu beaucoup de marge par rapport aux autres équipes. Malgré les investissements importants de l’intersaison, je ne pense pas que l’on ait beaucoup de marge de manœuvre. »