ASSE : Claude Puel profondément attristé par le huis clos généralisé

Invité ce mardi soir de « France Bleu Saint-Etienne Loire », Claude Puel a réagi à l’annonce de la Ligue qui a annoncé que tous les matches de Ligue 1 et de Ligue 2 se joueront à huis clos jusqu’au 15 avril prochain. Pour le coach de l’ASSE, c’est un vrai crêve-coeur.

Un manque d’émotion pénalisant pour le spectacle

S’il estime que cette ambiance feutrée ne pèsera pas sur son prochain adversaire de l’AS Monaco « habitué à évoluer à domicile devant un public clairsemé », le technicien castrais redoute l’impact sur les Verts : « L’atmosphère d’un huis clos est très particulière. Il n’y a pas beaucoup d’émotions. Si on démarre le match sur un tempo peu élevé, on reste sur des balbutiements. C’est très difficile d’amener du rythme dans le match sans support. Surtout que l’adversaire essaie de temporiser, de casser le rythme. Il faut prendre vraiment sur soi, être très fort de caractère, beaucoup communiquer entre les joueurs pour relever le match en intensité ».

Des leviers à trouver avec les joueurs

Pour Claude Puel, continuer sans supporters est contre-nature même s’il comprend la décision des autorités : « Le football est un sport, c’est festif, on a besoin d’émotions. Et là, ce n’est pas du football pour nous, mais je pense que c’est la seule possibilité (…) Tout le monde est au courant du Coronavirus donc je n’ai pas besoin d’en parler avec les joueurs, comme le huis clos. Il y aura seulement une phrase ou deux, mais on va essayer de rameuter, prévenir les joueurs, leur dire d’en faire plus au niveau de la communication, de prendre ce match à bras le corps ».